Госавтоинспекция РТ запускает рейд «Встречная полоса» из-за роста смертельных аварий

5 марта 2026  15:07

С 5 по 18 марта на дорогах республики пройдёт профилактическое мероприятие, направленное на пресечение выездов на полосу встречного движения.

Только за первые два месяца 2026 года из-за таких нарушений произошло 45 ДТП, в которых погиб 21 человек и ещё 75 получили травмы.

В Госавтоинспекции напоминают: за выезд на «встречку» грозит штраф 7,5 тысячи рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. При повторном нарушении водитель может остаться без удостоверения на год.

Водителей призывают не рисковать и помнить: цена ошибки на дороге — человеческая жизнь.

