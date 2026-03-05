10 тысяч человек соберет 14-й Республиканский ифтар в «Казань Экспо»

Город
5 марта 2026  13:14

13 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо» пройдёт главное событие Рамадана в Татарстане — Республиканский ифтар. Организаторами выступают ДУМ РТ, «Ак Барс Арена», «Туган авылым» и выставочный центр.

В 15:00 в фойе откроется ярмарка ручных изделий «Сокровищница абыстаек» и халяль-маркет. Официальная часть начнётся в 16:30 с чтения Корана, выступления муфтия Камиля Самигуллина и нашидов от гостей из Дагестана.

В 17:43 прозвучит азан, после намаза верующие приступят к разговению. Для гостей предусмотрены раздельные зоны для мужчин и женщин.

Билеты бесплатные, бумажные — их можно получить в мечетях и мухтасибатах. Вход строго до 17:30, одежда должна соответствовать исламским канонам. Для гостей организуют парковку и бесплатные поезда, безопасность обеспечат службы правопорядка и МЧС.

За порядок и сервис отвечают 720 волонтёров. Организаторы просят брать билеты только при уверенности в посещении, чтобы избежать расточительства.

