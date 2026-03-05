Татарстан направит 40 миллионов рублей на поддержку спортивных организаций

5 марта 2026  13:57

В 2026 году в республике продолжат оказывать господдержку учреждениям, которые реализуют программы спортивной подготовки по базовым видам спорта. Средства выделят в рамках федерального проекта «Развитие спорта высших достижений».

Общий объём финансирования из двух бюджетов составит 40,47 млн рублей. Из них 21,8 млн поступит из федеральной казны, 18,6 млн — из республиканской.

Деньги направят на улучшение подготовки молодых спортсменов и развитие спорта высших достижений в регионе. Софинансирование распределится в пропорции 54% (федеральный бюджет) и 46% (бюджет РТ).

Жизнь букета: флорист из Казани рассказала, как продлить свежесть цветов после 8 Марта
Куда девать просроченные лекарства?
