В Казани выделили 624 миллиона на реставрацию двух памятников архитектуры

Город
5 марта 2026  16:22

Главстрой Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию зданий Министерства образования и науки республики. Оба объекта — на улицах Кремлёвская, 9 и Дзержинского, 3 — являются объектами культурного наследия.

Дом Каменева — Крупенниковых (1774 года постройки) изначально возводился как купеческая усадьба, позже здесь располагалась гостиница «Европейские номера». Дом Деевой — Манасеина (начало XIX века) известен тем, что в 1809 году в нём работала типография Казанского университета.

Проект включает реставрацию фасадов, восстановление исторических интерьеров, замену инженерных сетей, установку систем безопасности и благоустройство территории. Завершить все работы необходимо до 30 марта 2027 года. Финансирование — из республиканского бюджета.

