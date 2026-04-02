Госавтоинспекция Татарстана напомнила о сроках регистрации транспорта и размерах пошлин

Владельцам новых, подержанных и ввезенных из-за границы автомобилей необходимо соблюдать правила постановки на учет. На регистрацию нового транспорта отводится 10 календарных дней с момента покупки. За просрочку гражданам грозит штраф до 2 тыс. рублей, должностным лицам — до 3,5 тыс., юрлицам — до 10 тыс. рублей.

Для постановки на учет потребуются заявление, договор купли-продажи, паспорт, а также квитанция об уплате госпошлины. При регистрации подержанного автомобиля дополнительно нужны ПТС (или ЭПТС), свидетельство о регистрации и диагностическая карта (если машине больше 4 лет). Для авто из-за рубежа обязателен оригинал пассажирско-таможенной декларации.

Госпошлина за регистрацию нового автомобиля составляет 5 025 рублей (с бумажным ПТС) или 4 500 рублей (с электронным). Для мотоциклов и прицепов — от 3 750 до 4 275 рублей.

Техосмотр обязателен: легковые авто и мотоциклы проходят его раз в два года после 4 лет эксплуатации, а после 10 лет — ежегодно. Для такси, автобусов и транспорта с опасными грузами установлены более частые интервалы. Бесплатно получить можно только расширенную электронную выписку из реестра транспортных средств, бумажная стоит 100 рублей.