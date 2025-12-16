Госсовет РТ высказался в поддержку инициативу, предусматривающей штрафы за продажу энергетиков

В Госсовете Республики Татарстан поддержали законодательную инициативу, предусматривающую введение административных штрафов за реализацию тонизирующих напитков («энергетиков») несовершеннолетним. Проект закона, разработанный депутатом от «Единой России» Артуром Абдульзяновым, получил одобрение профильного комитета регионального парламента.

Автор инициативы привёл тревожную статистику, указывающую на резкий рост потребления энергетических напитков среди молодёжи. По его данным, за последние пять лет объёмы потребления в возрастной группе от 18 до 25 лет выросли приблизительно на 40%.

Законопроект предлагает не только закрепить прямой запрет на продажу этой продукции в местах массового пребывания подростков и молодёжи (спортивные и культурные объекты, образовательные и медицинские учреждения), но и установить за его нарушение ощутимые финансовые санкции. Для граждан размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 150 тысяч рублей.

Депутаты Госсовета РТ рекомендовали принять данный законопроект в первом чтении, подчеркнув его социальную значимость для защиты здоровья молодого поколения.