Готов ли Татарстан к отопительному сезону?

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев и руководитель Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин.

Ежегодно менять не менее 2,5% сетей

Как сообщил Дамир Шайдуллин, паспорта готовности к зиме уже получили более 14 тысяч многоквартирных домов, что составляет около 77% от их общего числа. Еще лучше обстоят дела с объектами социальной сферы - детскими садами, школами, больницами и учреждениями культуры. Они подготовлены практически полностью, на 98%.

Особое внимание в этом году уделяется модернизации старой коммунальной инфраструктуры, износ которой в некоторых городах достиг критических значений. На эти цели направлены беспрецедентные финансовые вливания - 11 миллиардов 700 миллионов рублей выделено по федеральной и республиканской программам. Эти средства позволят обновить 136 объектов, заменить 368 километров сетей, 25 водонапорных башен и 7 котельных. Как отметил Дамир Шайдуллин, стратегическая цель - ежегодно менять не менее 2,5% от общей протяженности сетей до 2030 года.

Капремонт и безопасность

Параллельно в республике полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных домов. Объем его финансирования в 2025 году увеличен в 1,5 раза и достиг 11 миллиардов 200 миллионов рублей. Значительную часть этих средств - 3,5 миллиарда - добавил из республиканского бюджета Раис РТ Рустам Минниханов. Сейчас капремонт идет в 911 домах, где проживают более 209 тысяч человек.

Александр Тыгин обратился к жителям с просьбой проявить гражданскую активность и проконтролировать качество проводимых работ, чтобы избежать таких ситуаций, как залив квартир во время ремонта кровли или фасада.

Отдельная острая тема - безопасность газового оборудования. Причина беспокойства - плохое состояние вентиляционных каналов, что может привести к отравлению угарным газом. Решения пока принимаются точечно. Александр Тыгин подчеркнул, что окончательное решение о выборе системы горячего водоснабжения всегда остается за собственниками жилья на общем собрании.

Уроки Нижнекамска

Ярким примером того, как оперативно можно решать накопившиеся проблемы, стал Нижнекамск. Прошлой зимой из-за ветхих теплотрасс без горячей воды оставались до 300 домов. Летом на совещании у Рустама Минниханова было заявлено, что износ сетей в городе достиг 71%. Реакция Раиса Татарстана была мгновенной. Были найдены механизмы для радикального решения проблемы: сети передали из частных рук в ведение «Татэнерго», а также изыскали около миллиарда рублей на их срочную замену. Гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев пояснил, что ситуация в Нижнекамске - это отражение общероссийской проблемы старения коммунальных систем. В этом году в городе уже заменено 85% от запланированных 47 километров труб.

Внимание: гидравлические испытания

Готовность к зиме - это не только задача властей и коммунальщиков, но и самих жителей, отметил Александр Тыгин. Глава Госжилинспекции призвал татарстанцев проявить обычную бытовую разумность: наличие стекол в окнах и закрывающихся дверей в подъездах решает большинство проблем. Если же в доме возникла неисправность, первым шагом должно быть обращение в управляющую компанию или ТСЖ, и лишь затем - в жилинспекцию.

Главная задача на данный момент - завершить паспортизацию всех объектов до 15 сентября. Эксперты предупреждают, что промедление может создать риск срыва начала подачи тепла. А рост тарифов на отопление обоснован необходимостью финансирования масштабного обновления изношенных сетей.