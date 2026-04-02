Грипп идет на спад, а клещи уже проснулись

Это на 7% больше, чем неделей ранее. При этом общая заболеваемость снижается уже четвертую неделю подряд. Стало меньше и случаев гриппа - сейчас на его долю приходится 11%.

Такие данные на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» привела заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Она уточнила: уровень заболеваемости ОРВИ сейчас ниже эпидемического порога на 46%.

Авдонина также рассказала, что с начала года в республике зарегистрировано 57 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это столько же, сколько за тот же период прошлого года.

- Мы не видим роста заболеваемости, но риски остаются. Из-за большого количества снега сложились хорошие условия для того, чтобы грызуны могли зимовать и размножаться, - добавила она.

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов отметил, что на сегодняшний день прививку от клещевого энцефалита сделали 2701 житель республики. Любовь Авдонина пояснила: полный курс вакцинации - это три прививки, их делают в течение девяти месяцев. Сама прививочная кампания началась в конце прошлого года - в октябре. В этом году планируют привить 6427 человек. Сейчас план выполнен на 10%.

В этом году в Татарстане первый укус клеща зафиксировали 25 марта в Высокогорском районе. По данным на 27 марта, в республике зарегистрировано уже семь обращений в больницы по поводу присасывания клещей. Это случилось в Высокогорском, Альметьевском, Азнакаевском, Зеленодольском, Нурлатском районах, а также у одного казанца - его клещ укусил в Сочи. У остальных пострадавших клещи присосались во время прогулок в лесу, на даче или при выгуле собак.