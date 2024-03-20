Группа мошенников окажется на скамье подсудимых за махинации с денежными средствами

Участниками уголовного дела стали восемь аферистов. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщает Следственное управление СК России по Татарстану.

Следствие считает, что именно они на протяжении трёх лет, начиная с 2019 года, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств 19 организаций, в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

Это принесло им незаконно полученный доход в 54 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.