Группа мошенников окажется на скамье подсудимых за махинации с денежными средствами

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Республика
20 марта 2024  17:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Участниками уголовного дела стали восемь аферистов. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщает Следственное управление СК России по Татарстану. 

Следствие считает, что именно они на протяжении трёх лет, начиная с 2019 года, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств 19 организаций, в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

Это принесло им незаконно полученный доход в 54 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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