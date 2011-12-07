Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он лично не поддерживает обязательную вакцинацию. Вместе с тем глава РФ объяснил, чем руководствуются власти в регионах, вводя обязательную вакцинацию для некоторых категорий. Так Президент России ответил на один из вопросов, пришедших от россиян. Он отметил, что власти регионов действуют в соответствии с законом.

«Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об имунной защите населения. Там две основные составляющие — это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным. Были предложения коллег перевести в этот раздел вакцинацию от ковида, но депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация от ковида не является обязательной по национальному календарю прививок. Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Это нормой закона в десяти субъектах РФ руководители воспользовались», — рассказал глава страны.

Но «неразберихи» с вакцинацией в России нет, все действуют по закону, подчеркнул Президент.