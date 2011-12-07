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Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

Президент России отвечает на вопросы жителей страны на прямой линии.

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он лично не поддерживает обязательную вакцинацию. Вместе с тем глава РФ объяснил, чем руководствуются власти в регионах, вводя обязательную вакцинацию для некоторых категорий. Так Президент России ответил на один из вопросов, пришедших от россиян. Он отметил, что власти регионов действуют в соответствии с законом.

«Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об имунной защите населения. Там две основные составляющие — это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным. Были предложения коллег перевести в этот раздел вакцинацию от ковида, но депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация от ковида не является обязательной по национальному календарю прививок. Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Это нормой закона в десяти субъектах РФ руководители воспользовались», — рассказал глава страны.

Но «неразберихи» с вакцинацией в России нет, все действуют по закону, подчеркнул Президент.

КВ
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