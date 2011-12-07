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СК возбудил уголовное дело по поводу травмы 7-летней девочки на детской площадке

Случай произошел 30 мая этого года в одном из парков Елабуги, на улице Разведчиков.

СК возбудил дело после случая с девочкой в Елабуге, которая получила травму на качелях. Случай произошел 30 мая этого года в одном из парков Елабуги, на улице Разведчиков. Ребенок получил серьезные повреждения и был госпитализирован, сообщает пресс-служба СКР по РТ.

Позже выяснилось, что причиной стала неисправность качелей на детской площадке. В данный период все нюансы происшествия исследуются, в ближайшее время планируется провести ряд экспертиз. 

Напомним: информация о случившемся попала в поле зрения елабужской прокуратуры из соцсетей. Руководитель исполкома города получил представление для устранения нарушений и привлечения к дисциплинарной ответственности. Качели отремонтированы.

КВ
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