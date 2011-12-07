На два года в колонию отправился житель Бугульмы, который пьяным сбил инспектора ДПС

ЧП произошло в начале октября прошлого года. 23-летний пьяный житель Бугульмы за рулем «девятки» сбил инспектора ГИБДД. Он протащил полицейского несколько много метров на капоте, после чего врезался в дерево и попытался скрыться. Водителя практически сразу нашли и задержали. Помогли в этом местные жители. Автоинспектор получил сотрясение мозга, переломы обеих ног и множественные ушибы.

16 февраля молодой человек выступил с последним словом. Он заявил, что сбил полицейского не специально. В поступке раскаялся и попросил суд не наказывать его строго. Также татарстанец пообещал возместить моральный ущерб пострадавшему автоинспектору.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Молодой человек должен выплатить пострадавшему 200 тыс. рублей компенсации морального вреда, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.