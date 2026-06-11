В Татарстане стартует четвертый этап возвращения сокола-балобана

В преддверии Дня России в республике дадут старт новому этапу проекта по восстановлению краснокнижного сокола-балобана. В 2026 году в дикую природу выпустят сразу 20 молодых птиц — вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Десять птенцов поместят в искусственные гнезда (хэки) в Камско-Устьинском районе, еще десять — на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника. По словам министра экологии РТ Азата Зиганшина, масштабирование проекта на две площадки стало возможным благодаря поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Проект реализуется с 2023 года при поддержке компании «СИБУР», Минэкологии РТ, Казанского зооботсада и орнитологов. За три года выпущено 24 особи, а в 2025-м впервые получено потомство в республике — птенцы Алга и Тимер. В 2026 году работа развернута одновременно в историческом месте гнездования (Саралинский участок) и в традиционной локации (Камско-Устьинский район). Балобан не гнездился в регионе более полувека — последний раз это фиксировалось в 1974 году.