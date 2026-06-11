Рейд в Альметьевске: 25 нелегалов и 1 побег

В одном из жилых комплексов Альметьевска прошел масштабный рейдовый обход. На стройплощадку одновременно прибыли сотрудники отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные и инспекторы ДПС. В итоге были задержаны 25 иностранцев, которые осуществляли трудовую деятельность и проживали в России без оформленных разрешений. На всех нарушителей составлены протоколы за незаконную работу в РФ.

Один из мужчин попробовал убежать от представителей правопорядка, за что теперь дополнительно понесет наказание за неповиновение. Примечательно, что данный гражданин уже успел получить российское подданство. Не удастся избежать ответственности и нанимателю — в отношении юридического лица также оформлен протокол за привлечение мигрантов к труду с нарушением закона.

Помимо этого, на подъезде к городу автоинспекторы остановили автобус, который перевозил иностранных рабочих на строительный объект. Среди пассажиров также обнаружились нарушители: у одних истек разрешенный срок нахождения в стране, другие и вовсе не имели законных оснований пребывать на территории РФ. По итогам рейда шестерым иностранцам предстоит контролируемый самостоятельный выезд из России, а еще двое будут высланы принудительно, сообщили в МВД по РТ.