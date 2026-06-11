В День России муниципальные парковки Казани станут полностью бесплатными

12 июня, в честь празднования Дня России, водители Казани смогут оставлять свои машины на муниципальных парковках совершенно бесплатно. Об этом проинформировали в городском комитете по транспорту.

Льготный режим будет действовать на протяжении всех суток праздника. Как отметили в ведомстве, в столице Татарстана традиционно не берут плату за размещение авто на городских парковочных зонах по субботам, воскресеньям, а также в официальные нерабочие праздничные дни.

Стоит добавить, что в обычные будни на территории Казани действует другой порядок: с 19.00 вечера до 8.00 утра муниципальные парковки также работают без взимания платы.