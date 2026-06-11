В Казани онкобольную пациентку с миастенией прооперировали под нестандартным наркозом

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана провели сложное хирургическое вмешательство 73-летней жительнице Лениногорска, у которой диагностировали злокачественную опухоль в печени и внутрипеченочном желчном протоке. Ранее, в 2022 году, женщина уже лечилась от рака ободочной кишки: ей сделали операцию в РКОД и провели курс химиотерапии. Однако болезнь вернулась снова.

Ситуация осложнялась наличием у пациентки тяжелых сопутствующих патологий — миастении, гипертонии, атеросклероза аорты и сердечных клапанов, а также нарушения сердечного ритма. Эти факторы сделали применение классического обезболивания опасным. Как пояснили в Минздраве РТ, при миастении стандартный наркоз угрожает затяжной искусственной вентиляцией легких после полостной операции: перевести такого больного на самостоятельное дыхание крайне сложно, процесс может растянуться на несколько суток.

Чтобы избежать рисков, анестезиологи РКБ применили особую методику, перенятую несколько лет назад у британских коллег. Схема основана на использовании других медикаментозных препаратов, что позволяет извлечь дыхательную трубку практически сразу после операции — уже в палате реанимации.

Хирургическое вмешательство завершилось благополучно. На следующем этапе пациентке предстоит пройти курс химиотерапии.