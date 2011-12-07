У казанской пенсионерки изъяли целый арсенал огнестрельного оружия

У пенсионерки из столицы Татарстана изъяли целый арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как рассказала представительница ведомства, оружие у пенсионерки было обнаружено в ходе проверки информации. Так, в процессе обыска у женщины изъяли: карманный пистолет Sauer&Sohn, два самодельных револьвера, 152 мелкокалиберных патрона, 310 пистолетных патронов, 25 револьверных патронов, 8 винтовочных патронов, а также газовый пистолет «Марголина 6П36», который с 2007 года находился в розыске как утерянный.

Кроме того, в квартире было найдено большое количество основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов – револьверные стволы, ствольная коробка, затворы винтовок, боевые пружины пистолетов, капсюли-воспламенители и гильзы.

По словам хозяйки дома, все найденные товары принадлежат 69-летнему знакомому ее сына. Ранее он подозревался в причастности к незаконному обороту оружия. Сейчас все материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.