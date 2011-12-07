В Татарстане пресечен канал поставки наркотиков из Испании

Татарстанская таможня возбудила в отношении нескольких граждан уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств», сообщает пресс-служба Татарстанской Таможни.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни вместе c УФСБ России по РТ при получении международной посылки с поличным задержали руководителя одной из казанских наркологических клиник и его подчиненную. Внутри посылки были обнаружены наркотические средства в крупном размере, Экспертиза установила, что исследованное вещество содержит наркотическое средство — тетрагидроканнабинол, который запрещен в России. В настоящее время проводятся следственные действия.