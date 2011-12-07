Детей госпитализировали в Пестречинскую ЦРБ после отравления антисептиком

Накануне в Пестречинскую ЦРБ были доставлены шестеро детей с признаками отравления. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По его словам, инцидент произошел в одном из детских лагерей Татарстана. Находясь в «Чайке», ребята в возрасте от 10 до 13 лет выпили антисептик. Тогда их госпитализировали в местную больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает, выписать их планируют в ближайшее время.

По данному факту отравления детей проходит проверка. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.