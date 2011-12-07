Казанская дачница стала жертвой мошенничества при покупке меда

В РТ аферистка присвоила деньги престарелой дачницы, забрав у нее 65 тысяч рублей в качестве платы за мед. Об этом рассказала пресс-служба МВД по Татарстану.

К правоохранителям Пестречинского района явилась за помощью 75-летняя садовод-любитель из столицы РТ.

Гражданка заявила, что стала жертвой незнакомки, которая потребовала у нее 65 тысяч рублей за мед.

Она пояснила, что в теплое время года проживает в СО «Спартак Ромашка», расположенном возле пос. Гильдеево.

Не так давно к ней в саду обратилась неизвестная гражданка и сделала предложение продать мед по низкой цене. Садовод приняла условия сделки. И продавец занесла в ее домик восемь ведер меда, запросив за товар 26 тысяч рублей.

Пострадавшая отсчитала из носового платка, где держала накопления, требуемую сумму и вручила купюры продавцу. Но вскоре последняя снова зашла в жилище дачницы, и, заявив, что женщина ей не достаточно заплатила, забрала почти все деньги из носового платка, и скрылась в неизвестном направлении.

Служители порядка выяснили, что злоумышленница прибыла с мужчиной на машине белого цвета, взятой в аренду.

По прошествии нескольких суток служителям закона удалось задержать семейную пару подозреваемых. Выяснилось, что чета приехала из Ставропольского края. Продавец частично признала свою вину и согласилась возместить нанесенный ущерб. Жительнице Ставрополья инкриминируется мошенничество.