Доходы татарстанцев на 38% превышают расходы

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Республика
30 июля 2026  17:33

В 2025 году средние доходы жителей республики составили 74,5 тыс. рублей, а расходы — 53,8 тыс. рублей. Превышение — 38,2%, следует из данных Росстата.

В целом по России доходы (74,8 тыс.) также опережают расходы (52,3 тыс.) почти на 43%. При этом региональные показатели сильно разнятся. В Москве доходы вдвое выше расходов (167 тыс. против 98 тыс.), в Санкт-Петербурге — на треть (104,4 тыс. против 78,4 тыс.).

Ранее сообщалось, что доля россиян, предпочитающих откладывать деньги, упала до 47,9% — минимума за 11 лет. Экономист Александр Разуваев отмечает, что жить без накоплений всё же не стоит.

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