В Казани с Баумана изъяли обезьян и попугая, использовавшихся для фотоуслуг

news_top_970_100
Город
30 июля 2026  18:33

В ходе рейда на улице Баумана сотрудники полиции, Росприроднадзора и Россельхознадзора изъяли двух обезьян и 15-летнего попугая. Животных использовали для платных фотографий, на владельцев составлены протоколы. Рейд провели по жалобам горожан на незаконное содержание и использование экзотических животных.

Изъятых животных временно разместили в Казанском зооботсаду. Штрафы за подобные нарушения: для физлиц — от 1 до 2,5 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

С начала года в Казани составлено 92 протокола за незаконные фотоуслуги с животными, общая сумма штрафов — около 500 тыс. рублей.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани с Баумана изъяли обезьян и попугая, использовавшихся для фотоуслуг
Июль-2026 в Казани: климатические крайности глазами горожан
Летающий Ренат, рыбачка Анна и собачка в коляске: кто отдыхает на озере Лебяжьем?
Летающий Ренат, рыбачка Анна и собачка в коляске: кто отдыхает на озере Лебяжьем?
Как понять, что ребенок не просто пухленький, а страдает ожирением?
Как понять, что ребенок не просто пухленький, а страдает ожирением?
«Ак Барс» накануне предсезонки: сохранили вратаря, договорились с Галимовым и вернули голкипера
«Ак Барс» накануне предсезонки: сохранили вратаря, договорились с Галимовым и вернули голкипера
«В такую жару работать очень тяжело»
Планы на первую половину августа в огороде
Доходы татарстанцев на 38% превышают расходы