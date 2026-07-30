В Казани с Баумана изъяли обезьян и попугая, использовавшихся для фотоуслуг

В ходе рейда на улице Баумана сотрудники полиции, Росприроднадзора и Россельхознадзора изъяли двух обезьян и 15-летнего попугая. Животных использовали для платных фотографий, на владельцев составлены протоколы. Рейд провели по жалобам горожан на незаконное содержание и использование экзотических животных.

Изъятых животных временно разместили в Казанском зооботсаду. Штрафы за подобные нарушения: для физлиц — от 1 до 2,5 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

С начала года в Казани составлено 92 протокола за незаконные фотоуслуги с животными, общая сумма штрафов — около 500 тыс. рублей.