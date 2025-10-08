Индийское консульство в Казани может появиться уже в ноябре

В IT-парке имени Башира Рамеева стартовал масштабный бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность». Это первое в России мероприятие подобного уровня, сфокусированное на всестороннем развитии сотрудничества между двумя странами на региональном уровне. Форум проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан и Посольства Республики Индия в России.

Открывая деловую программу, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и модератор пленарного заседания, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, выразили благодарность многочисленным индийским представителям, посетившим мероприятие.

Ключевым моментом форума стало выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Российской Федерации Виная Кумара. Он обозначил колоссальный потенциал для российского бизнеса. «Всё, что производится в России для внутреннего рынка, можно производить и для рынка Индии, который в десятки раз больше. Мы ожидаем, что в ближайшие годы прослойка среднего класса в Индии превысит 800 миллионов человек», – заявил дипломат.

Для стимулирования международной торговли правительство Индии намерено внедрять систему «единого окна» в международных коридорах. Важным шагом в укреплении связей стало решение об расширении дипломатического присутствия в России. Г-н Кумар сообщил, что Казань была выбрана одним из двух городов для открытия Генерального консульства Индии, и его работа может начаться уже в ноябре этого года. Это предоставит российскому, и в первую очередь татарстанскому, бизнесу прямую поддержку при выходе на индийский рынок, включая помощь в предоставлении земельных участков и обеспечении энергоресурсами.

Президент Международной палаты инвестиций и бизнеса (ICIB) Манприт Сингх подчеркнул важность правильного позиционирования продуктов и услуг на индийском рынке. Он высоко оценил промышленный потенциал Татарстана: «Здесь производится практически всё, что можно произвести. Я считаю, что сейчас самое время совместить две государственные программы – «Make in India» и «Made in Russia» – и получить колоссальную синергию через открытие новых совместных производств».

Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд напомнила амбициозную цель – нарастить товарооборот между Россией и Индией до 100 миллиардов долларов к 2030 году.

Помимо деловой программы, форум сопровождается насыщенной культурной и спортивной активностью, способствующей неформальному диалогу между участниками. Мероприятие стало практической площадкой для заложения фундамента долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.