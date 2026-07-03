Иннополис во второй раз принял чемпионат России по велоспорту

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Республика
3 июля 2026  16:17

В течение двух дней, 1 и 2 июля, улицы ИТ-города стали трассой для главного шоссейного велособытия страны. В соревнованиях участвовали 250 лучших гонщиков России, а местные жители получили возможность присоединиться к массовому заезду.

В первый день прошла индивидуальная гонка: женщины преодолели 26,6 км, мужчины – 36 км. Второй день был посвящён смешанной командной эстафете на дистанции 18 км. Победу в ней одержала московская сборная в составе Саввы Новикова, Михаила Фокина, Артемия Хомякова, Тамары Дроновой, Татьяны Мальковой и Ксении Богоявленской.

Глава Иннополиса Ильдар Хуззятов отметил, что город второй год подряд становится центром велоспорта не случайно – здесь велосипед давно стал частью повседневной жизни, а инфраструктура изначально создавалась с учётом потребностей велосипедистов. Награды победителям вручали он сам, а также представители Федерации велосипедного спорта России и Татарстана.

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