Инвестфонд РТ направил 1,1 млрд рублей на технологические стартапы в I полугодии 2025 года

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан значительно увеличил объем финансирования инновационных проектов, поддержав 18 перспективных разработок на общую сумму 1,1 млрд рублей. Это на 270 млн рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Среди отобранных проектов — инновационные решения в различных отраслях: умные пешеходные переходы (уже установлены 650 комплексов в 55 городах России) и устройства для самостоятельных внутримышечных инъекций (продано более 1 тыс. единиц). Наибольшая доля инвестиций пришлась на медицину (37,5%) и приборостроение (25%).

Особое внимание фонд уделил поддержке университетских стартапов: совместно с фондом «Лобачевский» и Университетской стартап-студией профинансировано 13 студенческих проектов на сумму 55,9 млн рублей.

Ключевыми событиями периода стали XIX Российский венчурный форум, собравший 5 тысяч участников из 9 стран, и запуск совместной программы с Минсельхозом РФ по поддержке агробиотехнологий.

Инфраструктурное развитие включало расширение сети промышленных парков до 16 объектов с 185 резидентами и создание Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.