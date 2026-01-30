Ирада Аюпова: Наше культурное наследие формировали величайшие люди

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что достижения министерства - это заслуга огромной команды: работников культуры, активистов и общественников.

Героям посвящается

Одним из главных направлений работы ведомства остается поддержка участников специальной военной операции и жителей новых территорий. Творческие коллективы из Татарстана регулярно выезжают туда с концертами. Театры ставят спектакли, посвящая их героям спецоперации, например, «Просто жить» Казанского ТЮЗа и «Позывной «Татарин» Татарского ТЮЗа им. Кариева (по пьесе журналиста и участника СВО Жамиля Салимгареева).

Участники боевых действий возвращаются домой и привносят новое в современную культуру. Ирада Аюпова напомнила о ярких примерах. Так, награжденный орденом Мужества певец и герой Ленур Биктимеров продолжил свой творческий путь и стал настоящим голосом патриотизма. Созданный при Государственном ансамбле песни и танца РТ хор жен участников СВО стал символом стойкости и верности. Музыкальная группа ветеранов СВО «Добробат» регулярно выступает с концертами для действующих бойцов. Кроме того, в 2025 году впервые прошел республиканский конкурс патриотической песни среди участников СВО и ветеранов. Обладатель Гран-при, уроженец Болгара Павел Козенко получил возможность снять клип на свою песню.

Знаковые события, великие имена

А еще прошлый год для Казани был отмечен важными событиями театрального сезона. В январе состоялось открытие нового здания театра им. Г.Камала. Как отметила Ирада Аюпова, спрос на спектакли в татарстанских театрах был так высок, что билеты нужно было покупать как минимум за месяц до показа. Каждый третий билет в театр им. Г.Камала приобретали жители Москвы и других российских регионов.

Еще одним историческим достижением года стало проведение в Казани главной театральной премии страны «Золотая маска». Впервые церемония награждения прошла не в Москве, а на новой сцене театра им. Г.Камала.

За последние пять лет в Татарстане отремонтировали или построили заново здания для 10 театров. А уже в этом году, как пообещала министр, откроется полностью обновленное здание Казанского ТЮЗа.

Культура Татарстана активно продвигается во всем мире. В 2025 году Сабантуй (более 380 празднеств) прошел в 45 регионах России и 30 странах. В Казани проводились Дни культуры Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Вьетнама.

Важным событием стал XVI международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum», на котором впервые в России собрались министры культуры 18 стран исламского мира. Это стало шагом к новому статусу: в 2026 году Казань официально станет культурной столицей исламского мира.

Сфера культуры становится все более современной и технологичной. Например, с 2025 года в библиотеках вместо обычного читательского билета можно использовать персональный штрихкод. Его можно получить через чат-бот в мессенджере MAX. Этот сервис напомнит, когда нужно вернуть книгу, поможет найти нужную литературу и забронировать ее.

Татарстан занимает второе место в России по числу молодых людей, оформивших «Пушкинскую карту». В республике выдано уже 384 тыс. таких карт. В прошлом году с их помощью купили почти миллион билетов на различные культурные мероприятия, потратив около 469 млн рублей.

В этом году в Татарстане будет запущен культурный проект «Декада деятелей искусств». Проект запланирован дважды в год: в третьей декаде мая и третьей декаде октября.

- Наше культурное наследие формировали величайшие люди, и сохранение памяти и наследия творцов - наша святая обязанность, - подчеркнула Ирада Аюпова. - В этом году мы отмечаем множество важных юбилеев: 150 лет со дня рождения Хади Атласи, 145 лет - Николая Фешина, 140 лет - Фатиха Амирхана, Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева, 125 лет - Хади Такташа и Кави Наджми, 120 лет - Мусы Джалиля, Натана Рахлина, Александра Ключарева и Сары Садыковой, 115 лет - Назиба Жиганова и Сибгата Хакима, 105 лет - Рустема Яхина.

Задача проекта - не просто вспомнить отдельные имена, а показать целую эпоху, где поэзия, музыка, живопись и театр были тесно связаны друг с другом и формировали культурный код республики.

Ремонт, модернизация и научная работа

Кроме того, в РТ активно обновляются дома культуры и библиотеки. Только в прошлом году в республике отремонтировали и оснастили современным оборудованием 34 таких объекта. Работы велись как по национальному проекту «Семья» (15 учреждений), так и по региональной программе (еще 19).

В 2026 году поддержка станет еще масштабнее. В планах - модернизация рекордных 43 учреждений культуры в рамках нацпроекта.

В своем выступлении президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отметил, что в Татарстане на сохранение историко-культурного наследия ежегодно выделяется около 56 млрд рублей. Эти средства направляются на более 50 проектов, включая поддержку народных промыслов, развитие театра и научных исследований в сфере искусства.

Отдельное внимание уделяется масштабной научной работе. В этом году стартовал девятилетний проект по изучению истории и культуры народов Степной Евразии. Его главная цель - через историю татар и других тюркских народов показать фундаментальную роль России в формировании единого евразийского пространства. В 2026 году будет подготовлено полное собрание сочинений выдающегося татарского ученого Шигабутдина Марджани.

В то же время Рифкат Минниханов указал на парадокс: являясь лидером в технологиях, Татарстан отстает в развитии креативных индустрий. Для решения этой проблемы необходимы единая координация и объединение научного потенциала Академии наук с управленческими решениями министерства культуры. Это позволит республике раскрыть свой потенциал и стать региональным лидером в креативной экономике.