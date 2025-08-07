Иракли Пирцхалава выступит на гастрофестивале в Казани 16 августа

Певец Иракли Пирцхалава станет хедлайнером гастрономического фестиваля, который пройдет 16 августа на берегу Лебяжьего озера в Казани. Как сообщает администрация Кировского и Московского районов, артист представит зрителям свои главные хиты в рамках яркого шоу с танцами и динамичной программой.

Гастрофест 2025 обещает стать масштабным событием — помимо концертной сцены, гостей ждут десятки фуд-площадок с блюдами от лучших ресторанов и фуд-траков, развлечения для всей семьи и атмосферный отдых у воды. В прошлом году фестиваль привлек рекордные 33 тысячи посетителей, и в этом сезоне организаторы намерены повторить успех.