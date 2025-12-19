Тысячи татарстанских семей в 2025 году направили маткапитал на жильё и образование

19 декабря 2025  10:45

В текущем году в Республике Татарстан право на материнский капитал получили более 18 тысяч семей. Согласно информации регионального Отделения Социального фонда России, большая часть средств была направлена на решение жилищных вопросов.

Основная доля сертификатов — около 5 тысяч — использовалась для приобретения жилья без оформления ипотеки. Ещё 24 тысячи семей направили средства на частичное или полное погашение уже имеющихся жилищных кредитов и займов. Значительная сумма, 14 тысяч сертификатов, была инвестирована в образование детей. Кроме того, 1,2 тысячи семей получили единовременную выплату остатка средств по сертификату в размере до 10 тысяч рублей.

В 2025 году размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 690 266,95 рубля. При рождении второго ребёнка семья получает доплату в 221 895,14 рубля. Если право на поддержку возникло впервые именно с появлением второго или последующего ребёнка, общая сумма выплаты достигает 912 162,09 рубля.

Напомним, федеральная программа материнского капитала, действующая в рамках нацпроекта «Семья», продлена до 2030 года. Её ключевая задача — финансовая поддержка семей с детьми и создание условий для улучшения их благосостояния.

