Казань принимает Первенство мира по борьбе на поясах среди юниоров

В столице Татарстана стартовали крупные международные соревнования. Сегодня в спортивном комплексе «Тулпар» состоялась церемония открытия Первенства мира по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок, которое также посвящено памяти выдающегося татарского просветителя Шигабутдина Марджани.

На татами собрались свыше 200 молодых спортсменов из 20 стран мира, включая Алжир, Египет, Иран, Китай, Россию и ряд государств Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. Церемония началась с традиционного татарского приветствия, а творческий коллектив исполнил проникновенную народную песню.

Выступая на открытии, президент Международной федерации борьбы на поясах Хабир Хабибуллин подчеркнул важность турнира не только для спорта, но и для сохранения общего культурного наследия. Представитель Министерства спорта Татарстана Раиф Вафин от лица принимающей стороны пожелал спортсменам честной борьбы и ярких побед.

В течение трёх дней, с 17 по 19 декабря, атлеты будут бороться за медали в 22 весовых категориях, соревнуясь в двух стилях — вольном и классическом.