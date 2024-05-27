Ирина Волк: В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

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Республика
27 мая 2024  09:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В Республике Татарстан полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жительница Казани организовала преступную группу из четырех человек, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью.

Сообщники не имели необходимых лицензий и документов. Для маскировки своей деятельности они использовали реквизиты более 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Комиссионное вознаграждение за их незаконные услуги составляло не менее 12%. По предварительным оценкам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей.

Следователи СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ.

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