Ирина Волк: В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

В Республике Татарстан полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жительница Казани организовала преступную группу из четырех человек, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью.

Сообщники не имели необходимых лицензий и документов. Для маскировки своей деятельности они использовали реквизиты более 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Комиссионное вознаграждение за их незаконные услуги составляло не менее 12%. По предварительным оценкам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей.

Следователи СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ.