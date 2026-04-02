Из Казани на обучение убыли военнослужащие Африканского корпуса

Из Казани сегодня отправили 15 бойцов, которые подписали контракт о службе в Африканском корпусе. Сначала их ждёт три месяца обучения, а после этого они отправятся служить в Африку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Для справки: Африканский корпус создали в 2023 году. Это специальный проект Минобороны России, который нужен, чтобы быстро реагировать на кризисы в любой точке мира, где защищают интересы нашей страны.

Главное — гражданство России, иметь второе гражданство нельзя. В рядовые и сержанты берут до 45 лет, в командный состав — до 55 лет. Но если у человека отличная физическая форма и здоровье, могут взять и старше. Зарплата в месте постоянной дислокации — от 45 тысяч рублей, а в командировке — от 230 тысяч рублей.

Предпочтение отдают бывшим офицерам, прапорщикам и контрактникам, которые служили в спецназе, участвовали в боевых действиях, а также сотрудникам частных военных компаний.

У кандидата должно быть среднее, среднее профессиональное или высшее образование. Рассматривают и тех, кто уже служил в армии (по призыву или контракту), в силовых структурах или добровольцах, с боевым опытом и даже без опыта.

Кандидат должен быть годен к службе в Вооружённых силах и в жарких странах с тяжёлым климатом. Обязательно нужно разрешение на выезд за границу — то есть не должно быть долгов. Свой загранпаспорт иметь необязательно.

Узнать подробнее о контрактной службе, выплатах и льготах можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Также можно прийти в Пункт отбора на военную службу по контракту в Казани по адресу: ул. Аэропортовская, 1/40, телефон (843) 221-44-52.