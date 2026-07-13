К 250-летию Бугульмы разработают пятилетнюю программу развития города

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Республика
13 июля 2026  15:02

Подготовка к юбилею Бугульмы станет драйвером комплексной программы социально-экономического развития города на пять лет. Как рассказал глава района Дамир Фаттахов, в неё войдут проекты в промышленности, туризме, образовании, здравоохранении, благоустройстве и сохранении исторического наследия.

По его словам, сам праздник – лишь итог системной работы, а цель – заложить прочную базу для будущего. Программа «Бугульма-250» формируется совместно с республиканскими ведомствами, оргкомитет возглавляет премьер-министр РТ Алексей Песошин. Комплексный план развития до 2031 года планируют утвердить до конца года.

Особый акцент – на туризм: Карабашское море и восстановление более 50 объектов культурного наследия должны вывести город на карту туристических маршрутов Татарстана. Однако приоритетом остаётся экономика – создание новых производств и рабочих мест как основа устойчивого роста. В программу также войдут модернизация здравоохранения, развитие образования и благоустройство общественных пространств.

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