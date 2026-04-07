В Татарстане рассказали как готовят операторов БПЛА

Сейчас операторов беспилотников готовят серьезно: три месяца обучения на полигонах, управление настоящими дронами, экзамены и выдача сертификата. О том, что ждет человека после подписания контракта в Татарстане и какие выплаты ему положены, в интервью «Татар-информу» рассказал глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов. Он объяснил, как попасть на службу по контракту в Войска беспилотных систем, изменился ли за это время типичный кандидат, какие выплаты и льготы ему дают, а также почему опыт в компьютерных играх считается плюсом. Владислав Кузнецов напомнил, что с 1 января в Татарстане подняли выплаты тем, кто хочет заключить контракт с Минобороны РФ, до 2,9 млн рублей – это одна из самых больших сумм по стране и самая большая в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в Татарстане сейчас принято больше 3 тысяч местных законов, которые помогают участникам СВО и их семьям.

Главное требование для отбора в Войска беспилотных систем – это возраст. Оператором надводного, наземного или летающего дрона может стать человек до 35 лет. На другие должности, например водителя или инженера-сапера в Войсках беспилотных систем, берут до 45 лет, – рассказал Владислав Кузнецов. В центре «Батыр» всегда учитывают пожелания кандидата, но есть и другие условия. Кроме возраста, нужно пройти профотбор. Потом его проверяют по базам МВД: у него не должно быть судимостей, даже погашенных. Также важно состояние здоровья.

Владислав Кузнецов отметил, что особые условия контракта делают его более выгодным для кандидатов. Контракт заключается ровно на один год и сам не продлевается. Если человек подписал контракт с Войсками беспилотных систем, его нельзя перевести в другой род войск. Поменять должность можно только внутри этих войск – например, если человек пробовал стать оператором дрона, но из-за слабого вестибулярного аппарата не смог, он может стать механиком, сапером или водителем. Помимо операторов дронов есть много других вакансий, каждый найдет дело по душе. Глава центра «Батыр» добавил, что контракт заключается на год, и три месяца из них уйдет на обучение. Учиться будут три месяца на полигонах Министерства обороны. За это время с кандидатом работают, чтобы понять, что ему больше подходит – ударный дрон, разведывательный или наземный аппарат. Все зависит от его навыков и того, что ему нравится и лучше получается. Учеба не ограничивается симуляторами: будущие операторы управляют настоящими дронами, а после обучения сдают экзамены и получают сертификат о новой профессии. После учебы, когда боец приезжает в часть, ему выдают новый комплект одежды по сезону, а также оружие, шлем, бронежилет и все нужное.

Операторы беспилотных систем работают не на самой передовой. Но всё зависит от того, каким дроном он управляет. Минимальная зарплата военного в зоне СВО – 210 тысяч рублей. Столько получает, например, стрелок в звании рядового. У военных из Войск беспилотных систем, как объяснил Владислав Кузнецов, есть дополнительные выплаты – за уничтожение вражеской техники. Расценки такие: от 5 тысяч рублей и до полумиллиона в зависимости от типа техники, за подбитый вражеский танк доплата – 300 тысяч рублей, за вражеский дрон – от 5 до 50 тысяч рублей, за группу пехоты – 50 тысяч рублей, за БМП – 100 тысяч рублей, за самолет или вертолет – 300 тысяч рублей. Так как операторы дронов находятся далеко от линии фронта, возможность захватить вражескую технику как трофей почти не рассматривается. Но если такое случится, заплатят в два раза больше, чем за подбитую.

Операторы беспилотников работают не на первой линии. Но всё зависит от дрона. Если это разведывательный БПЛА, он работает на расстоянии 15–20 километров. А если это ударный FPV-дрон, у которого дальность намного меньше, то до 5 километров. Оператор FPV-дрона не бежит плечом к плечу со штурмовиком, но очень сильно помогает, – рассказал Владислав Кузнецов. По его словам, ударный дрон помогает штурмовикам найти вражеские позиции, отработать по ним и нанести врагу первые потери. Это делается, чтобы нашим штурмовикам потом было легче, чтобы сопротивление при захвате опорного пункта было минимальным, и потери наших ребят тоже. Разведывательные дроны перед любым штурмом ведут разведку. Во время штурма они корректируют действия наших бойцов. По рации подсказывают штурмовикам, что делать, куда двигаться, где опасно. Это наши глаза. Штурмовые подразделения всегда хорошо отзываются о Войсках беспилотных систем.

С того момента, как начали набирать в Войска беспилотных систем, возраст кандидатов заметно снизился. Опыт игры с джойстиком есть у большинства молодых людей. Джойстик дрона не сильно отличается от игрового. Если молодой человек раньше играл в игры, такой опыт в Войсках беспилотных систем только приветствуется. Также ценится профильное образование: есть учебные заведения, где готовят инженеров по изготовлению микросхем. Человек, который умеет спаять схему для ударного дрона, конечно, там нужен, – рассказал Владислав Кузнецов. В центр «Батыр» чаще стали приходить студенты выпускных курсов университетов и колледжей. Для них подписание контракта в Войсках беспилотных систем – это способ изучить профессию будущего, получить военный билет, заменив срочную службу на контракт, а также получить льготы и выплаты как ветерану боевых действий. Отдельно хочется поблагодарить Министерство образования РТ, которое идет навстречу выпускникам и дает академические отпуска тем, кто еще учится. Для студентов последних курсов досрочно проводят экзамены, чтобы человек уезжал на службу уже с дипломом. Выпускники колледжей чаще всего подписывают контракт, чтобы заменить срочную службу на контракт на тот же срок.

Он отметил, что не все в Войсках беспилотных систем будут управлять дронами, но каждый внесет свой вклад. Конечно, будут те, кто делает микросхемы и собирает дроны. Также ценны те, кто умеет работать с 3D-принтерами. Отдельно будут люди, которые программируют эти дроны на определенные частоты. Нюансов и должностей очень много.