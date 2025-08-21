Как Казань отпразднует День города и республики

Так, 26 - 29 августа на ул. Марджани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары». Здесь соберутся дизайнеры, музыканты и поэты, чтобы показать татарскую культуру с современной стороны.

26 - 28 августа состоится большое национальное собрание «Милләт жыены» («Собрание нации») с участием татарских женщин, а также краеведов.

28 августа в 20.00 на балконе здания мэрии будет театрализованное представление «Голоса Казани». В его рамках артисты прочтут стихи на татарском и русском под красивую 3D-проекцию на здание. Тема этого года - «Оперетта «Летучая мышь».

29 августа с 15.00 в Старо-Татарской слободе состоится религиозно-просветительский праздник «Мәүлид бәйрәме». В программе выступления музыкальных групп (например, «Нашидуль ислам»), театрализованные представления и розыгрыш путевок в хадж.

Тоже 29 августа с 18.00 на набережной озера Кабан пройдет юбилейный танцевальный проект «Хәрәкәттә - бәрәкәт». Это конкурс для непрофессиональных танцоров с главным призом 300000 рублей.

Непосредственно в День города и республики каждый казанец сможет найти для себя тоже что-нибудь интересное.

Так, 30 августа у нового здания театра им. Г.Камала пройдет торжественная массовая регистрация брака для 45 пар со всей республики.

В 11.00 на площади у старого здания театра им. Г.Камала фестиваль гармонистов «Уйнагыз, гармуннар!» соберет более тысячи музыкантов.

В 11.00 парк «Елмай» приглашает на семейный книжный фестиваль «ТауФест» (кстати, он продлится два дня). Это мастер-классы, встречи с писателями, концерты. Регистрация на сайте taufest.ru.

Набережная озера Кабан примет фестиваль народного костюма «Милли кием». Организаторы обещают яркие выступления, этноярмарку, кухню разных народов, а пришедшим в национальном костюме - подарки и фотосессии.

В Старо-Татарской слободе состоится фестиваль «Казан сөлгесе» по сохранению песенно-танцевального искусства.

На площади у Дворца земледельцев в 20.00 опен-эйр «Казанская осень» с Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением Сладковского.

А у центра семьи «Казан» с 16.00 до 22.00 большой праздничный концерт с участием Алсу, Татьяны Булановой, Хора Турецкого и других звезд.

Казанский кремль в 13.00 приглашает на фестиваль современной татарской музыки «ДәртФест» с молодыми исполнителями.

В экстрим-парке «Урам» с 10.00 пройдет молодежный музыкальный фестиваль «Урам» с экстремальными видами спорта и уличной культурой.

Площадь у Дворца земледельцев приглашает с 11.00 до 16.00 на мотофестиваль «Два Кремля». Это выставка мотоциклов времен войны, шоу-реконструкции, соревнования и попытка установить рекорд России по самому массовому проезду мотоциклов с флагами.

На Казанском ипподроме в 14.00 стартует конноспортивный праздник с престижными скачками и большим концертом.

Как и всегда, завершится праздник в 22.00 грандиозным салютом над акваторией Казанки. Лучшие места для просмотра - набережная от Кировской дамбы до моста Миллениум.

Также на всех площадках будут работать ярмарки с едой, сувенирами и изделиями народных промыслов.

Абзалов предупредил, что проведение таких массовых мероприятий всегда влечет за собой некоторые ограничения движения транспортных средств и перекрытие участков дорог:

- акватория реки Казанки 30 августа во второй половине дня будет недоступна для движения маломерных судов;

- 27 и 28 августа в период с 15 до 24 часов будут перекрыты участки на ул. Кремлевской от площади Первого Мая до ул. Чернышевского;

- 26 августа с 11.00 до полудня 31 августа будет перекрыта ул. Марджани;

- 30 августа будут перекрыты ул. Сибгата Хакима, парковочная зона возле центра семьи «Казан», а также часть ул. Федосеевской вблизи площади у Дворца земледельцев.