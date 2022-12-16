Как пахнет эпоха Петра I: в Казани открылась интерактивная выставка из музея-заповедника «Петергоф»

Мясное рагу с пряностями, травами и уксусом, а иногда и с медом и сухофруктами – классическое блюдо царского стола. Тушилось оно длительное время в котелках над пылающим очагом. В русской традиции блюдо получило название «соус». Кушанье, которое было в меню императора Петра I, можно увидеть и даже ощутить его аромат на открывшейся в Нацмузее Татарстана выставке.

Муляжи блюд петровской эпохи изготовлены с максимальной исторической точностью. Практически все экспонаты можно трогать руками. Фото: © Дамира Хайрулина

Все муляжи блюд изготовлены с максимальной точностью. Своеобразные тарелки – они же информационные таблички, информируют о предпочтениях императора в еде, а также способах приготовления его излюбленных яств.

Рядом со столом «лаборатория запахов». Подняв колбу, можно ощутить аромат твердых сыров, пряностей и выпечки петровской эпохи.

В «лаборатории запахов» можно ощутить как пахли сыры, копчености и пряности того времени. Фото: © Дамира Хайрулина.

Узнают посетители выставки и правила хорошего тона, которых придерживались придворные. Так, на увеселительных вечерах приветствовалось обходительное поведение и учтивость. Неподобающее поведение с дамами или неучастие в танцах штрафовались «кубком». Так называли доверху наполненную спиртным литровую емкость, которую провинившийся должен был выпить за раз. Исключения не делались даже для самых высоких гостей. Любопытно, что ошибки поведения контролировал маршал ассамблеи, ходивший по залам и смотревший, как ведут себя гости.

«Здесь вам никто не скажет: «Отойдите. Не трогайте. Это экспонат». Здесь мы, наоборот, скажем: «Подходите, трогайте экспонаты. Их можно переворачивать, их можно обонять, их можно слушать. Все, что угодно. Это еще и познавательная выставка», – заметила в ходе открытия генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

В экспозиции есть ростовые фигуры фаворитов Петра I. Каждую фигуру сопровождает описание нрава представленного деятеля. Фото: © Дамира Хайрулина

Здесь же представлены ростовые фигуры – фавориты Петра I. У подножия каждого деятеля небольшой рассказ о его нраве и отличительных качествах. К примеру, Павел Иванович Ягужинский – первый генерал-прокурор в истории России – славился своей неподкупностью и принципиальностью. Обожал танцы и считался «царем балов». Сердился, если на бал собиралось недостаточно гостей и докладывал об этом царю.

Петр I воспринимал курение как символ европейского образа жизни. Он узаконил употребление табака в 1697 году. Фото: © Дамира Хайрулина

Также посетители смогут увидеть цифровые копии вещей первой половины 18 века из коллекции «Петергофа». К примеру, табакерку середины и трут для раскуривания курительной трубки. Комплект дополнен футляром для хранения последней. Петр воспринимал курение как еще один символ европейского образа жизни. Он узаконил употребление табака в 1697 году. Мужчины курили прямо в залах, где проводились ассамблеи. Хозяева вечера раскладывали трубки на специальном столике.

Парики в эпоху Петра I пудрили мукой или специальной пудрой различных оттенков. Фото: © Дамира Хайрулина

Представлен на выставке и кудярвый парик с длинными локонами – аллонж. Подобные парики пудрили мукой или специальной пудрой различных оттенков. Сам царь их не любил и носил короткий парик из собственных волос.

Вторая часть выставки из «Петергофа»: «Каким Европа видела Петра: петровская иконография в западноевропейских изданиях XVIII-XIX». Есть в экспозиции изображения царя в старинных европейских изданиях.

Выставка будет доступна до конца января будущего года. Ее можно будет посетить по Пушкинской карте.