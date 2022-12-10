Чемпион без осложнений: почему в детском спорте растет число травм

Спортивные кружки и секции для детей в нашей стране востребованы и популярны. Родители отдают детей на занятия спортом скорее «для здоровья», нежели всерьез готовя их для профессиональной спортивной карьеры. Но подчас оказывается, что тренировки и укрепление здоровья не имеют ничего общего. За несколько последних лет число детских спортивных травм в России увеличилось в два раза, а 50% детей, которые занимаются спортом, обращаются в клиники по поводу хронических повреждений.

Фарида Тахавиева, профессор кафедры неврологии КГМУ рассказала о причинах травм юных спортсменов. По статистике, 62% травм дети получают на тренировках, а не во время соревнований. Не обязательно заниматься контактным видом спорта, чтобы получить ушиб или растяжение.

«Какие же могут быть риски травм? Во-первых, это характер самих упражнений, уровень их освоения, интенсивность, отдых между упражнениями на занятии. Роль играет возраст и пол спортсмена, девочки чаще получают травмы до пубертатного периода, а мальчики во время него. Избыточные нагрузки, плохое восстановление, неправильное питание, незалеченные травмы тоже увеличивают риски возникновения новой травмы», — рассказала врач.

62% спортивных трам дети получают на тренировках, а не соревнованиях. Фото: © Ильнар Тухбатов

Интенсивные тренировки с малого возраста

Спортивные травмы все больше и больше молодеют, говорит эксперт. Если раньше врачи настаивали на том, что ребенок должен ходить в три разных секции, то сейчас в в мире идет ранняя спортивная специализация – время посвящается одному виду спорта ии усиленным тренировкам с малых лет. Уже ставится вопрос о том, что это не только медицинская проблема, но и социальная. Если родители будут знать, что риск получения травм в каком-то виде спорта высок, то, как пишут зарубежные источники, обеспеченные заберут своих чад из спорта, а бедные останутся заниматься в надежде достичь успехов, нередко во время здоровью детей.

«В подростковом возрасте получение травм очень высок. У человека теряется гибкость, развивается напряжение в зонах роста, в мышцах и сухожилиях. Наступает дисбаланс между силой и гибкостью, снижается координация. Что еще важно, сейчас на получение травм влияет повышенный уровень тревожности и качество и продолжительность сна, на которые раньше внимания не обращали», — подчеркнула Тахавиева.

Как оказалось, чрезмерные нагрузки — это не только нагрузка на мышцы, но и вред для мозга, ведь это стресс для него. Мозг старается защитить нас во время тренировок, для этого «включает» усталость, чтобы хоть как-то сохранить энергию. Но в спорте это не всегда возможно: когда спортсмен может контролировать усталость, он получает хорошие результаты и снижает риск получения травм.

В подростковом возрасте риск травм при занятиях спортом возрастают. Фото: © Михаил Захаров

Сотрясение головного мозга — еще одна проблема детско-юношеского спорта. На первом месте, кто получает такого рода травму, юные хоккеисты, вторые — футболисты и третьи — бейсболисты.

«Сотрясение мозга ускоряет его старение на целых 30 лет. Например, у игроков регби, которые получили сотрясение мозга, в крови было обнаружено больше свободных радикалов», — отмечает эксперт.

Как сообщила врач, для снижения риска травм идет оценка тренировочных программ, делается акцент на технику, осанку, гибкость, выносливость.

«Очень важно проводить качественную реабилитацию, для полного восстановления нужно соблюдать все положенные сроки. Также немалое внимание уделяется преабилитации, то есть недопущению спорто-ассоциированной патологии», — заключила Тахавиева.

Остеопаты отмечают, что за изменения в организме ребенка надо следить с самого младенчества.

Спортсмен глазами остеопата

«Остеопаты не делят человека на кусочки, как мы привыкли, посмотреть глаза у окулиста, сердце у кардиолога. Мы рассматриваем организм как единое целое, если структура какого-то органа нарушена, то все будет нарушено. Но мы не работаем за тело, а помогаем ему справиться с проблемой», — объясняет принцип своей работы Ильдар Гайнуллин, доцент кафедры остеопатии КГМУ.

Необходимые для спортсмена быстроту, силу, выносливость и гибкость поздно развивать в подростковом возрасте, считает врач, если на состояние ребенка надо обратить внимание с младенческих лет. По мнению остеопата, уже при рождении надо тщательно отслеживать изменения в детском организме.

«Миллионы новорожденных имеют нарушения, которые влияют на всю его последующую жизнь, на его умственные и физические возможности, но такие нарушения в большинстве случаев остаются незамеченными или неверно расценненными, упускается время, когда все можно исправить», — объясняет остеопат.

Остеопаты отмечают распространение у детей гипотонии – сниженного тонуса мышц. Фото: © Михаил Захаров

Сам врач работает с новорожденными детьми, и основной проблемой у них он назвал диффузно-мышечную гипотонию, когда у ребенка наблюдается сниженный тонус мышц, но повышен рефлекс. То есть ребенок может быть гиперактивным, но при этом со слабым мышечным корсетом. Такой младенец будет задерживаться в развитии, гораздо позже начнет сидеть, ходить и ползать. Со временем, если состояние не корректировать, придут другие проблемы – это торчащий впереди живот, сутулая осанка, плоскостопие.

«Чтобы не допустить этого всего, пойдем еще пораньше. Ребенок часто получает травмы во время родов, ту же черепно-мозговую травму, может быть, кровоизлияние в мозг. Это нередко встречается. По статистике, родовые травмы встречаются до 30%, но здесь сложно сказать точно», — продолжает эксперт.

По словам врача, очень важен момент, как «ставится» таз женщины во время родов. От этого зависит, будет ли ребенок спортсменом или нет, будет ли он здоровым или не очень.

Базируется на классической диетологии

Питание влияет на наше здоровье и наш потенциал колоссальным образом. Наталья Рылова, руководитель группы спортивой морфологии и диетологии в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма отмечает, что принципы питания детей спортсменов базируются на классической диетологии.

«Здесь играет роль рациональное питание. Это соответствие энергетической ценности рациона тем затратам, которые испытывает спортсмен. Если будет избыток, то у спортсмена увеличивается количество жировой массы, что скажется на работоспособности», — говорит Рылова.

Основная формула сбалансированного питания — 1:1:4, то есть, одна доля белка, одна доля жира и четыре доли углеводов. Еще очень важно, чтобы в организм спортсмена поступала глюкоза, потому что именно на ней строится работоспособность.

Дефицит витаминов тоже играет роль для здоровья спортсменов, особенно дефицит витамина D.

В видах спорта на выносливость, особенно перед соревнованиями нужно повышать уровень углеводов. Если у спортсмена силовые тренировки, он хочет увеличить мышцы, то ему нужно есть больше белка перед тренировкой.

«Еще один момент, достаточно простой — это распределение рациона в течении дня, который согласован с режимом и характером тренировок. Он выглядит достаточно просто, но на деле является сложным моментом. Здесь нужно понимать важность питания до тренировки и после. Зачастую спортсмены могут питаться два раза в день, но при таком питании не увеличивается ни мышечная масса, ни работоспособность», — объясняет эксперт.

Стратегия питания должна быть внедрена в жизнь юного спортсмена наряду с тренировкой. Классикой является четырех-пятиразовое питание с интервалом между приемом пищи 2, 5 — 3 часа. После приема пищи, перед тренировкой должно пройти определенное время — 1-1, 5 часа.

«Нельзя, чтобы спортсмен выходил на утреннюю тренировку или на соревнования голодным. К сожалению, это не редкость. Организм истощен, он не сможет выполнить все на 100%», — делится опытом врач.

Основными ошибками в питании является употребление быстрых углеводов — сахара, кондитерской выпечки, шоколада, а также перегрузка животными жирами. Дефицит витаминов тоже играет роль для здоровья спортсменов, особенно дефицит витамина D.

«Действительно, дефицит витамина D является проблемой, но не нужно впадать из крайности в крайность. Важно восполнить нехватку, но очень внимательно, не с переизбытков. Еще часто у спортсменов мало в организме витаминов b, a и c, кальция, фосфора», — говорит диетолог.

У юного спортсмена в рационе должно быть минимум 400-500 грамм фруктов в день. Биодобавки вызывают вопросы у врачей, к ним нужно подходить осторожно. Важно также учитывать то, что для каждого спортсмена рассчитывается индивидуальная диета, в зависимости от особенностей организма.