КАМАЗ проиграл в контрольном матче «Нефтехимику»

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Спорт
2 июля 2026  17:21
Автор:
Эдгар Витковский

Челнинский клуб на своём поле потерпел поражение от «Нефтехимика» в контрольном матче, ведя в счёте 2:0 после первого тайма. В составе КАМАЗа дубль оформил Мухаммад Султонов: на 39-й минуте он отличился с пенальти, на 42-й забил с игры. Затем «Нефтехимик» перевернул ход матча – сразу после перерыва отличился игрок на просмотре, на исходе часа игры Адель Тешкин сравнял счёт, а на 81-й минуте Арсений Будылин принёс гостям победу.

4 июля команды проведут повторную встречу, а спустя неделю возьмут старт в чемпионате Первой лиги.

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