КАМАЗ проиграл в контрольном матче «Нефтехимику»

Челнинский клуб на своём поле потерпел поражение от «Нефтехимика» в контрольном матче, ведя в счёте 2:0 после первого тайма. В составе КАМАЗа дубль оформил Мухаммад Султонов: на 39-й минуте он отличился с пенальти, на 42-й забил с игры. Затем «Нефтехимик» перевернул ход матча – сразу после перерыва отличился игрок на просмотре, на исходе часа игры Адель Тешкин сравнял счёт, а на 81-й минуте Арсений Будылин принёс гостям победу.

4 июля команды проведут повторную встречу, а спустя неделю возьмут старт в чемпионате Первой лиги.