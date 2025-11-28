Капремонт детского сада №302 в Казани планируют завершить к концу года

В Казани капитальный ремонт детского сада №302 на улице Ярослава Гашека близок к завершению — выполнено 92% работ. Обновление дошкольного учреждения, построенного в 1972 году, проводится впервые за 53 года в рамках национального проекта «Семья».

В настоящее время ведется покраска стен, устанавливаются дверные блоки и теневые навесы, осуществляется закупка новой мебели и оборудования. Завершить все работы планируется до конца текущего года. На время ремонта воспитанники временно размещены в другом корпусе учреждения на улице Голубятникова.

После ремонта детский сад будет ориентирован на экологическое воспитание. На территории появятся метеостанция, экотропа и учебный городок «Город Шаяна». Для физического развития оборудуют скалодром, две спортивные площадки и зону для изучения правил дорожного движения.

Обновленное учреждение примет 11 групп различной направленности, включая логопедические и группы для детей с особыми образовательными потребностями. Для воспитанников будут работать кружки хореографии, футбола, шахмат и английского языка.