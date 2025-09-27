Капремонт многоквартирных домов в РТ выполнен на 90%

В Татарстане завершается программа капитального ремонта многоквартирных домов — работы выполнены уже на 90%. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, из 837 домов, включенных в программу, полностью отремонтированы 577.

Параллельно в республике реализуется масштабное обновление социальной инфраструктуры. В стадии активных работ находится модернизация 226 медицинских учреждений (87% завершено), 27 объектов культуры, 34 объекта молодежной политики и 80 учреждений социальной защиты.

Отмечены высокие показатели финансовой дисциплины в сфере ЖКХ: собираемость платежей достигла 99,2%, при этом 80,4% платежей осуществляется в электронной форме. Ранее сообщалось, что на капремонт 11 детских садов в республике было направлено 607 миллионов руб