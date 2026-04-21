Казань и Бишкек официально стали городами-побратимами

В Москве на площадке всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» мэр Казани Ильсур Метшин и глава Бишкека Айбек Джунушалиев подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Документ закрепляет сотрудничество в сферах благоустройства, экологии, экономики, культуры, спорта, туризма, а также развития транспортной и жилищной инфраструктуры.

Хотя официальный договор подписан только сейчас, города связывают 28 лет партнерства — с 1998 года. За это время реализовано множество совместных проектов. Представители кыргызской столицы регулярно участвовали в казанских мероприятиях, включая Kazan Digital Week, архитектурный форум «Казаныш», фестиваль «Навруз» и другие. В феврале 2024 года в Казани открылось Генеральное консульство Кыргызстана, зона ответственности которого охватывает Татарстан и соседние регионы.

Мэр Казани также принял участие в панельной дискуссии о муниципальной дипломатии и посетил ситуационный центр Москвы вместе с коллегами из Минска и Бишкека. Форум «Малая Родина — сила России», собравший около 7 тысяч участников, завершится 21 апреля вручением премии «Служение».