Казань начался второй этап реставрации бывшего завода братьев Крестовниковых

В столице Татарстана начался второй этап восстановительных работ на территории бывшего завода братьев Крестовниковых — объекта культурного наследия XIX века. Специалисты приступили к реставрации фасадов исторического здания, одновременно продолжая противоаварийные мероприятия.

На текущий момент завершены работы по восстановлению кирпичной кладки, ведется гидроизоляция фундамента. В ближайшее время планируется заливка монолитных конструкций. Проект ревитализации промышленного комплекса, разработанный известным архитектором, предусматривает создание многофункционального пространства с апартаментами, музеями и объектами инфраструктуры.

Отметим, что здание на улице Тукая, 113 имеет особое историческое значение — в 1855 году здесь было основано первое в России крупное стеариново-мыловаренное производство.