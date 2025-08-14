Казань начался второй этап реставрации бывшего завода братьев Крестовниковых

news_top_970_100
Город
14 августа 2025  11:28

В столице Татарстана начался второй этап восстановительных работ на территории бывшего завода братьев Крестовниковых — объекта культурного наследия XIX века. Специалисты приступили к реставрации фасадов исторического здания, одновременно продолжая противоаварийные мероприятия.

На текущий момент завершены работы по восстановлению кирпичной кладки, ведется гидроизоляция фундамента. В ближайшее время планируется заливка монолитных конструкций. Проект ревитализации промышленного комплекса, разработанный известным архитектором, предусматривает создание многофункционального пространства с апартаментами, музеями и объектами инфраструктуры.

Отметим, что здание на улице Тукая, 113 имеет особое историческое значение — в 1855 году здесь было основано первое в России крупное стеариново-мыловаренное производство. 

news_right_column_240_400
Новости
Сергей Демидов: Средняя зарплата в Алексеевском районе РТ достигла 77 тыс. рублей
Директора УК дисквалифицировали за плохое состояние вентиляционных каналов
Чемпионат Единой лиги ВТБ 2025/26 откроется матчем УНИКСа
«С вас 800 рублей, солнышко!»
Красота начинается со здоровья, или Зачем женщине нужен чек-ап организма
Красота начинается со здоровья, или Зачем женщине нужен чек-ап организма
От чего может кружиться голова?
Межсезонье в КХЛ: «Куньлунь» превратился в «Драконов», а лучший бомбардир сезона остался без работы
Межсезонье в КХЛ: «Куньлунь» превратился в «Драконов», а лучший бомбардир сезона остался без работы
Казань начался второй этап реставрации бывшего завода братьев Крестовниковых