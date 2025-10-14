Казань с 15 октября переходит на зимний режим работы дорожных служб

14 октября 2025  10:04

С 15 октября дорожные службы Казани начинают работу в зимнем режиме. На уборку улично-дорожной сети площадью более 20 млн кв. м будет задействовано 577 единиц спецтехники. К настоящему моменту 82% машин уже подготовлены к зимней эксплуатации.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность предстоящего сезона: "Зима ярко показывает, кто работает, а кто просто оставляет следы. От слаженности нашей работы зависит безопасность и комфорт горожан".

В рамках подготовки к зиме также начаты работы по консервации 34 городских фонтанов и проведению санитарной обрезки деревьев. Для утилизации снега будут использоваться 8 стационарных снегоплавильных пунктов и специальная площадка на улице Тэцевская.

