Казань снова соберет представителей БРИКС+

Как сообщила на «деловом понедельнике» председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина, инициатором проведения фестиваля стал мэр столицы РТ Ильсур Метшин, озвучивший эту идею на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране еще в апреле прошлого года. Сам же Метшин заметил: от идеи до реализации прошло совсем немного времени, что свидетельствует о высокой заинтересованности всех участников сообщества. «Все понимают важность созидательных контактов, в том числе и между детьми и молодежью», - сказал градоначальник.

Участники в возрасте от 14 до 17 лет разместятся в детском оздоровительном лагере «Молодая гвардия».

Торжественное открытие запланировано на 22 сентября. А первые делегации прибудут в Казань уже 20 сентября.

Программа фестиваля охватывает сразу и интеллектуальную, и политическую, и культурную сферы. Одним из ключевых образовательных событий станет олимпиада школьников по математике и информатике, которая пройдет на базе Казанского федерального университета. Это не случайный выбор: Казань годами удерживает третье место в России по количеству победителей всероссийских и международных олимпиад.

Центром политической повестки станет круглый стол, организованный в Казанской Ратуше, где молодые делегаты презентуют интересы своих стран. Диалог продолжит заседание Комитета по молодежной политике и образованию Ассоциации городов стран БРИКС+ с участием экспертов и представителей муниципалитетов, которые обсудят актуальные вопросы развития молодежной политики и наметят перспективы дальнейшего сотрудничества.

Не менее насыщенной обещает быть культурная программа. Участников ждут международный песенный конкурс «БРИКСовидение», шоу национальных костюмов, многочисленные мастер-классы и фестиваль настольных игр. Символичными обещают стать такие акции, как закладка аллеи «Друзья мира» и создание юношеской библиотеки стран БРИКС+ в стенах гимназии №107.

Гости также смогут познакомиться с достопримечательностями города, посетив Казанский кремль, новое здание театра имени Камала, экстрим-парк «Урам» и зооботанический сад. Еще молодые люди получат возможность насладиться ярким спортивным мероприятием - хоккейным матчем между командами «Ак Барс» и «Авангард».

А 26 сентября гостей ждет большой гала-концерт. На нем выступят юные таланты из разных стран, а также творческие коллективы Казани. Фестивальная неделя, как надеются организаторы, подарит участникам не только бесценные знания и опыт, но и крепкую дружбу, мотивируя их к новым встречам в гостеприимной столице Татарстана.