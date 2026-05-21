В РТ создали сервис знакомств для мусульман с участием родственников

Резидент казанского IT-парка разработал цифровую платформу для поиска партнера с учетом религиозных и культурных норм. Проект представили в Минцифры Татарстана. Сервис ориентирован на безопасную среду, повышенную приватность профилей и возможность подключения к переписке родственников или третьего лица.

В мире насчитывается около 2 млрд мусульман, из которых более 400 млн потенциально готовы вступить в брак. На платформе уже зарегистрировано более 20 тыс. активных пользователей. Разработчики планируют привлечь 85 млн рублей инвестиций для масштабирования в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Для выхода на международные рынки сервис адаптируют под культурные особенности регионов.