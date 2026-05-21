Казань вошла в топ-3 городов России для трехдневных поездок в мае

21 мая 2026  11:01

Столица Татарстана заняла второе место в рейтинге самых популярных направлений для короткого отдыха продолжительностью три дня. По данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Казань уступила лишь Москве, опередив Волгоград, Ярославль, Самару, Владимир, Петрозаводск, Новороссийск и другие города.

Средняя стоимость ночи в казанских отелях при трехдневном размещении составила 6 174 рубля. Для сравнения: в Москве этот показатель равен 5 364 рублям, в Волгограде — 5 955 рублей. В десятку также вошли Сортавала (Карелия) и Архипо-Осиповка (Краснодарский край).

Аналитики отмечают, что в мае многие путешественники предпочитают короткие поездки, не тратя отпускные дни в ожидании лета. Казань остается одним из самых привлекательных городов для туристов благодаря развитой инфраструктуре и разнообразной культурной программе.

