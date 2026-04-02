Казань вошла в топ-5 направлений для поездок с детьми в апреле

Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге самых востребованных городов для семейного отдыха. Аналитики сервиса бронирования ТВИЛ.РУ изучили бронирования с детьми в апреле 2026 года.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с 13% бронирований, на втором месте — Сочи (9%), замыкает тройку Москва (8%). Казань расположилась следом, обогнав Краснодар, Кисловодск, Геленджик, Ялту, Волгоград и Пятигорск.

Средняя стоимость ночи в казанских объектах размещения для семей с детьми составила 5376 рублей, а средняя продолжительность поездки — три ночи. Это сопоставимо с Москвой (6218 рублей, три ночи) и Сочи (4089 рублей, пять ночей). Эксперты связывают рост популярности Казани среди семейных туристов с развитой инфраструктурой, наличием интерактивных музеев и доступными ценами по сравнению с другими крупными городами.