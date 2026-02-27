Казань вошла в топ-5 направлений для путешествий с питомцами в феврале

Сервис бронирования ТВИЛ.РУ проанализировал запросы на размещение с животными и составил рейтинг самых популярных городов для отдыха с четвероногими в феврале 2026 года.

Казань заняла пятую строчку списка. В среднем туристы с питомцами бронируют жильё в столице Татарстана на две ночи, средняя стоимость проживания составляет 3773 рубля за ночь.

Лидерами рейтинга стали Москва (12% бронирований с питомцами, 4851 рубль за две ночи), Санкт-Петербург (11%, 3308 рублей за три ночи) и Сочи (4%, 3567 рублей за три ночи). В десятку также вошли Краснодар, Тюмень, Нижний Новгород, Ялта, Красная Поляна и Алушта.

Спрос на размещение с животными растёт: отели и частные арендодатели всё чаще готовы принимать гостей с питомцами, а сервисы догситтеров и зоогостиницы позволяют решить вопрос, даже если хозяин путешествует один.