Казань вошла в тройку лучших городов России по развитию инфраструктуры

Столица Татарстана заняла второе место в рейтинге российских городов с самой развитой инфраструктурой, уступив только Москве. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Татар-информа» высказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Третье место, по его оценке, занимает Санкт-Петербург.

Почему Казань в лидерах?

Эксперт отметил, что высокое место Казани обусловлено целым рядом важных преимуществ:

Удобный транспорт: Город хорошо обеспечен транспортной инфраструктурой с учетом плотности населения.

Всё рядом: Жилая застройка находится в шаговой доступности от основных остановок общественного транспорта.

Здоровье и спорт: Доступность медицинских услуг, развитая сеть парков и возможность заниматься спортом.

Чистота и безопасность: Спикер отдельно выделил чистоту в городе, качество работы коммунальных служб и общий уровень безопасности.

Культура и образование: Высокая обеспеченность населения культурными учреждениями и доступ к качественному образованию.

Развитие городской среды в Казани соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», что напрямую ощущают на себе и жители, и эксперты.