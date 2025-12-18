Дамира Пичугина: «Я пошла в фигурное катание благодаря Юрию Гагарину»

За плечами заслуженного работника физической культуры РТ Дамиры Пичугиной почти полвека тренерской работы, результаты которой говорят сами за себя - она причастна к появлению таких звезд, как олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в 2022 году Евгения Тарасова. Около 60 ее воспитанников стали мастерами спорта, а пять учеников - заслуженными мастерами спорта. Многие из них работают тренерами в России и за рубежом.

- Дамира Мирзануровна, как вы пришли в фигурное катание?

- В 1967 году первый в мире космонавт Юрий Гагарин приехал в Казань вместе с министром по спорту Сергеем Павловым на открытие Дворца спорта. Они остановились в международном лагере «Волга», а моя старшая сестра Дания была назначена там шеф-поваром. Вместе с известным кулинаром Юнусом Ахметзяновым они обслуживали первого космонавта. Юрий Алексеевич был открытым для общения и как-то, разговорившись с сестрой, изъявил желание познакомиться с нашим отцом Мирзануром Карамовым - участником Великой Отечественной войны. Когда он приехал к нам в гости со своей свитой, мой папа - ветеран МВД - показал ему свои 12 гармоней: размером от спичечного коробка до баяна, тальянки и саратовских гармоний с колокольчиками, причем на всех он играл. Сидя за столом, Юрий Алексеевич поинтересовался, чем я занимаюсь. Я ответила, что выиграла первенство города по спортивной гимнастике среди школьников. Гагарин посоветовал мне заняться фигурным катанием в Казанской школе олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку во Дворце спорта. Я ответила, что мне почти 12 лет, наверное, уже поздно. И все же папа отвел меня туда.

Моим первым тренером стал Вячеслав Дмитриевич Головлев, у которого я занималась три года, потом перешла к Геннадию Сергеевичу Тарасову. В 15 лет уже стала работать тренером на стадионе «Тасма» на естественной площадке. А в сезоне-1971/72 выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

В 1970 году к нам в школу пришел шестилетний Саша Фадеев, который под руководством молодого тренера Геннадия Тарасова в 1979 году стал чемпионом мира среди юниоров. Тарасов в свои 34 года стал самым молодым тренером, который воспитал чемпиона мира среди юниоров и стал заслуженным тренером. Поколение тренеров, фанатов фигурного катания, работает и по сей день. Из выпускников казанской школы получились не только замечательные тренеры, но и прекрасные врачи, преподаватели вузов, деятели науки и искусства, военные, успешные предприниматели...

- Как вы стали тренером-хореографом?

- К моменту окончания Казанского педагогического института в 1977 году по специальности «учитель физкультуры» я работала тренером уже девять лет. Аналитический склад ума и математические способности пригодились мне в моем виде спорта - я очень хорошо катала обязательные фигуры. А хотелось бы получить более профессиональные знания не только в классическом, но и в народных, бальных, историко-бытовых и современных танцах.

В 1979 году поступила в ГИТИС на балетмейстерское отделение фигурного катания на коньках под руководством народного артиста СССР Ростислава Владимировича Захарова. Руководителем нашего отделения была легендарная олимпийская чемпионка Людмила Алексеевна Пахомова. Наше отделение было экспериментальным - стране нужны были специалисты-универсалы со знанием специфики ледовой, общей и специальной физической подготовки и хореографии. Нашими преподавателями были знаменитые артисты балета: заслуженный артист РСФСР Анатолий Борзов, народные артисты СССР Андрей Попов и Надежда Надеждина, основательница ансамбля «Березка». За нами были закреплены места в ложе в Большом театре, и мы посещали все балеты, а на занятиях разбирали постановки. Нас водили в Третьяковскую галерею, где обучали по мазкам определять эпоху и художников.

Первый выпуск отделения балетмейстеров фигурного катания ГИТИСа с преподавателями, 1982 год (слева направо): завотделением Людмила Тажирова, Юрий Овчинников, Людмила Пахомова, Ольга Лепешинская, Владимир Капров, Ирина Роднина, Галина Воропанова, Юлия Ренник, Маргарита Смирнова, Дамира Пичугина, Игорь Смирнов, Ольга Фартыгина, Инна Дементьева

Председателем приемных дипломных работ у нас была легендарная советская прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР Ольга Лепешинская. В 1980 году олимпийская чемпионка Ирина Роднина подарила мне свою книгу. А я подарила Людмиле Пахомовой хрустальную статуэтку Венеры Милосской. Она в свою очередь оставила автограф на своей книге «Хореография в фигурном катании»: «Дамире желаю, чтобы грация хрустальной Афродиты отразилась в ваших учениках». В 2017 году, когда Пахомова могла бы отметить свое 70-летие, Алина Загитова, которая начинала у меня заниматься фигурным катанием, становится чемпионкой России и Европы, чемпионкой мира среди юниоров и врывается в элиту взрослой команды по фигурному катанию. В 2019 году она выиграла чемпионат мира.

Памятный автограф Людмилы Пахомовой

- Получается, вы стали первым тренером-хореографом как у Жени Тарасовой, так и у Алины Загитовой.

- Я начала работать с Женей с четырехлетнего возраста в казанском Дворце спорта. Вела хореографическую подготовку, классический станок, растяжки, ставила программы до 2000 года, пока сама не переехала в Альметьевск. Алина пришла ко мне в группу уже в Альметьевской школе фигурного катания в четыре года и тоже откатала три сезона, пока их семья не переехала в Ижевск. Когда они уезжали из Альметьевска, я сказала маме Алины: «Ляйсан, не бросайте фигурное катание, ваша дочь - будущая олимпийская чемпионка!» В 2018 году я встретилась с Ляйсан в Казани на соревнованиях на приз «Идель», посвященных памяти Геннадия Тарасова. Ляйсан меня спросила, откуда я тогда могла знать, что Алина станет олимпийской чемпионкой. Я ответила: чувствовала, что сбудется пророчество Людмилы Пахомовой.

Свои первые шаги на льду Алина Загитова совершала под руководством Дамиры Пичугиной

- Вам довелось поднимать школу фигурного катания в Альметьевске?

- В Альметьевск я попала случайно. Проработала в Казанской школе олимпийского резерва почти 31 год, тренировала сборную команду Республики Татарстан, ставила постановки коротких и произвольных программ, а также показательные выступления для мероприятий, проводила елки. В комитет по фигурному катанию пришло письмо с просьбой выделить хорошего специалиста для развития фигурного катания на коньках на юго-востоке Татарстана. Начальник отдела при Комитете физической культуры РТ Асия Махмутовна Яруллина уговорила меня ехать в Альметьевск: «Дамира Мирзануровна, поезжайте, я верю в вас, вы специалист 3 в 1! Лед и хореография - это ваш конек!» И 19 апреля 2000 года я переехала в Альметьевск. Пришлось оставить своих болельщиков «Ак Барса»…

Дамира Пичугина (справа) с Евгенией Тарасовой (в центре) и ее мамой Татьяной (слева)

- Вы болели за «Ак Барс»?

- В то время на матчи во Дворце спорта я выходила на лед с татарским танцем с клюшкой. Однажды в 1996 году перед трудной игрой «Ак Барса» одолжила огромную игрушечную голову у фотографов и станцевала на матче. Заводной барсик в тюбетейке очень понравился болельщикам, и дирекция Дворца спорта заключила со мной контракт - я танцевала на каждом матче «Ак Барса». В перерывах развлекала публику на трибунах. Танцевать было нелегко, по три часа кряду с десятиминутным перерывом да еще и вслепую, к тому же толстый слой поролона не пропускал воздух. После моего переезда эстафету приняли мои ученики.

- Как встретили вас в Альметьевске?

- Я переехала 19 апреля, а уже 29-го состоялась презентация отделения фигурного катания во дворце спорта «Юбилейный» в Альметьевске, которую мы откатали вместе с моими воспитанниками из Казанской школы фигурного катания. После презентации ко мне записались 660 детей, это 23 группы по 30 человек. Мне помогал мой сын Сергей - вел ОФП и легкую атлетику. Несмотря на колоссальную нагрузку, уже через полгода я выехала с 46 детьми на соревнования в Казань. Большую поддержку развитию фигурного катания оказал генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов. При его поддержке были построены и отреставрированы дворцы спорта на юго-востоке республики. Их мы открывали с Альметьевской школой фигурного катания. Причем костюмы на все показательные выступления я всегда шила сама. В свои выходные ездила то в Черемшан, то в Джалиль, Бугульму, Азнакаево, Менделеевск, Нурлат тренировать ребят.

Вместе со мной в Альметьевск переехала моя подруга и коллега - методист по работе с детьми Розалия Ихсанова. Ее сын Булат Ихсанов был моим воспитанником, и они очень хотели продолжать тренироваться у меня. Розалия стала моей правой рукой, помогала мне в организации мероприятий, ездила с нами на соревнования. В 2003 году Булат стал победителем по второму взрослому разряду и попал в сборную команду РТ. Он был очень техничным и артистичным, со всем арсеналом тройных прыжков. В 2009 году выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В 2010 году докатал сезон и принял решение уйти в профессионалы, выступать солистом с ледовыми шоу за границей. Объездил 45 стран мира, работал тренером в Швеции, Индонезии, Малайзии. Сейчас возглавляет спортивный клуб в Северной Италии.

- Дамира Мирзануровна, поддерживаете связь со своими воспитанниками?

- Конечно! Я горжусь и радуюсь успехам своих учеников, которые работают тренерами и преподавателями по всему миру. Например, Ксения Иванова стала заслуженным тренером РФ и первым тренером Камилы Валеевой, работает в ледовом дворце «Хрустальный». Анна Романова и Регина Махмутова получили звание заслуженного работника физической культуры Татарстана. Рафаэль Якшегулов стал солистом театра балета Бориса Эйфмана. Тренер-хореограф Надежда Рыбакова тоже моя воспитанница, сейчас она второй тренер восходящей звездочки Дины Хуснутдиновой из Заинска. А первым тренером у Хуснутдиновой была также моя ученица Дарья Тимощук, которую я уговорила переехать в Заинск и развивать там фигурное катание. Вкладывала в своих учеников все свои знания, умения, навыки, передавала им опыт. В 64 года оставила тренерскую деятельность и вернулась в Казань. В Альметьевской школе фигурного катания остались работать мои ученики Виктория Смелова-Самойлова и Юлия Козлова.

Интуиция всегда вела меня по жизни, и я в нужное русло направляла детей. Глядя на воспитанников, без труда определяла - этому надо идти в большой теннис, этому - в плавание, этому - в балет... Еще Людмила Пахомова учила меня своим секретам, что надо смотреть на природные данные, генетику. Вот так я определила Рафаэля Якшегулова сначала в Казанское хореографическое училище, через год он перевелся в Московское хореографическое училище.

Я по его детской ноге определила, что он будет двухметровый. Его мама удивлялась: «Да у нас нет таких высоких в семье!» А он вырос под два метра. Какое ему фигурное катание?

- Вы оставили тренерскую деятельность шесть лет назад, но не забросили творчество - теперь рисуете картины и пишете стихи.

- Я ведь и музыку еще сочиняю, правда, не могу записать на ноты, поскольку нет музыкального образования. Это дар мне от папы достался. Стихи тоже рождаются неожиданно. Многие из них посвящены спорту. Человек должен постоянно совершенствоваться и физически, и духовно. Надо любить спорт и прививать эту любовь молодому поколению - в этом я вижу свою миссию.

Фото из личного архива Дамиры Пичугиной