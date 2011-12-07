Органическое удобрение: спасаем землю кто как может

Кроме того, ученые доказали, что применение органических удобрений снижает поступление радиоактивных изотопов из загрязненной почвы в растительную продукцию. Если покупать и использовать навоз с умом, можно свести к минимуму, а то и исключить применение химических удобрений. О подробностях процесса унавоживания почвы рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.ПОЙДЕМ ОТ ОБРАТНОГОМелкий скот (бараны, овцы, свиньи) производят удобрение с минимальным количеством органических элементов. Свиной навоз самый бедный на питательные вещества. К тому же он сильно повышает кислотность почвы.Коровий навоз - подкормка отличная, однако по количеству питательных веществ и полезных микроэлементов он уступает конскому. Популярность коровьего навоза объясняется в первую очередь его доступностью и относительной дешевизной. Неоспоримый лидер - конский навоз, особенно если животных содержали на соломенной подстилке. По процентному количеству важнейших макроэлементов (калия, азота и фосфора) он выигрывает у всех других видов навоза. Кроме того, быстрее отдает элементы питания почве и достаточно быстро разлагается. Почти так же ценен козий навоз. Он универсален в использовании (подходит под все культуры) и богат питательными элементами. Однако купить его в достаточном количестве либо очень дорого, либо невозможно. Птичий помет по количеству питательных веществ и микроэлементов опережает конский навоз, однако у него есть существенный недостаток: при использовании в слишком больших количествах он может вызывать у растений ожоги. КАКАЯ ПОЧВА - ТАКОЙ И НАВОЗПо правилам тип навоза следует выбирать в зависимости от структуры почвы на участке. Так, двухгодичный лошадиный навоз с большим содержанием подстилки можно с одинаковым успехом использовать на всех типах почв. Он делает тяжелую плотную глинистую почву менее вязкой и улучшает ее дренаж. Полезно такое удобрение для песчаного и супесчаного грунта. А вот свиной и коровий навоз лучше использовать для удобрения теплых и легких почв - суглинистых, песчаных, супесчаных. Обычно глинистые и суглинистые почвы заправляют навозом раз в 4 года, а супесчаные и песчаные - раз в 3 года. В обоих случаях на квадратный метр участка вносят по 2 - 3 ведра удобрения.ПО КУЛЬТУРАМВнесение свежего навоза в гряды опасно для большинства культурных растений, хотя некоторые опытные овощеводы используют его для предпосадочной заправки почвы под огурцы и капусту. Картофель, кукуруза, разного вида капуста, тыква, огурцы, кабачки, патиссоны, лук-порей хорошо чувствуют себя на делянках, унавоженных за год до посадки. Корнеплоды, перцы, томаты, лук, редиска и баклажаны лучше растут на грядках, на которые навоз вносили не менее двух лет назад. ОСЕНЬЮ ИЛИ ВЕСНОЙ?Обычно шестисоточники удобряют делянки, разбрасывая навоз под перекопку в осеннее время. Или, желая сэкономить, кладут понемногу удобрения в каждую лунку весной при посадке. Однако в первом случае навоз оказывается глубоко в земле без доступа кислорода, разлагается медленно, с выделением метана и кислот, которые вредят растениям. Львиная доля азота теряется. Зато обильно разрастаются сорняки, семена которых всегда присутствуют в свежем навозе. Во втором - навоз оказывается в непосредственной близости от корней, что чревато ожогами.ПЕРЕГНОЙНейтрализовать большую часть побочных действий свежего навоза можно, если сложить навоз в короб на толстый впитывающий слой торфа, соломы, палых листьев или опилок. Переслаивают и укрывают бурт этими же. Чтобы навоз превратился в универсальную питательную смесь, перепревать ему необходимо не менее двух лет. Перегной действует мягко, деликатно повышает плодородие почвы, не агрессивен для растений.ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯИз «молодого» навоза можно сделать прекрасную азотную подкормку для вегетирующих растений, главное - строго соблюдать рекомендованные пропорции. Для конского и коровьего это 1:8 - 10, а для остальных видов - 1:15 - 20.Полуразложившимся навозом хорошо мульчировать почву под садовыми деревьями и кустарниками. Удобрение раскладывают осенью по окружности кроны, затем накидывают щедрый слой лапника, соломы, стеблей кукурузы, подсолнечника или любого другого мульчирующего материала. Навоз в таком многослойном «пироге» способствует более быстрому разложению органики, корни растений надежно защищены от морозов зимой, а вредители, уже устроившиеся на зимовку в почве, не сумеют весной выбраться на ее поверхность и погибнут. Навоз укладывают толстым слоем на дно парников. При перегорании он разогревается и служит естественной «батареей» для рассады. При работе с навозом нужно надевать резиновые перчатки, комплект сменной одежды и респиратор. Закончив, необходимо переодеться и тщательно вымыть руки.О ЧЕМ СПРОСИТЬ?При покупке не постесняйтесь спросить продавца, откуда - из телятника или коровника - привезен навоз. Дело в том, что взрослая корова дает навоз, который на 15% богаче по содержанию полезных элементов, чем полученный от годовалого теленка.На какой подстилке содержались животные? Торфяная подстилка дает повышенное содержание азота, соломенная или сенная - фосфора и калия. Бесподстилочный коровяк представляет собой среднеплотный раствор и содержит аммиачный азот в высокой концентрации.Есть ли в продаже перегной? Учитывая незначительную разницу цен между навозом и перегноем, лучше отдавать предпочтение второму варианту. Так можно получить чуть ли не втрое больше готового удобрения, не требующего дополнительной обработки.